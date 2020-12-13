В Днепропетровской области перевернулся автомобиль, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Днепропетровской области на трассе перевернулся автомобиль, водитель погиб на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
“13 декабря в 14:12 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Павлоградском районе на автодороге между селом Богдановка и хутором Самарский”, — говорится в сообщении.
Спасатели установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21183 “Лада-Калина”, ориентировочно не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся, в результате чего мужчина погиб на месте. Его тело достали из автомобиля с помощью аварийно-спасательного оборудования.
Как сообщал УНН, в Николаеве из-за столкновения двух автомобилей травмированы три человека.