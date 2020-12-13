У Дніпропетровській області перекинулася автівка, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Дніпропетровській області на трасі перекинулася автівка, водій загинув на місці ДТП. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в регіоні, передає УНН.
“13 грудня о 14:12 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась у Павлоградському районі на автошляху між селом Богданівка та хутором Самарський”, — йдеться в повідомленні.
Рятувальники встановили, що водій автомобіля ВАЗ-21183 “Лада-Калина”, орієнтовно не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Його тіло дістали з автівки за допомогою аварійно-рятувального обладнання.
Як повідомляв УНН, в Миколаєві через зіткнення двох автомобілів травмувалися троє людей.