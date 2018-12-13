В Днепре изнасиловали несовершеннолетнюю
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В городе Днепр неустановленное лицо, находясь в парке памяти и примирения изнасиловало несовершеннолетнюю студентку 3-го курса Днепропетровского педагогического колледжа. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Заявление об изнасиловании продала ее мать.
Открыто досудебное расследование по ч.3 ст.152 УК Украины.
Как сообщал УНН, педофилу грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование мальчика.
Напомним, Броварской горрайонный суд Киевской области освободил под залог в более чем 140 тыс. грн одного из двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Соответствующее постановление суда от 4 октября 2018 года обнародовано в Едином судебном реестре.