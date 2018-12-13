В Днепре изнасиловали несовершеннолетнюю

Заявление об изнасиловании продала ее мать.

Открыто досудебное расследование по ч.3 ст.152 УК Украины.



Как сообщал УНН, педофилу грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование мальчика.



Напомним, Броварской горрайонный суд Киевской области освободил под залог в более чем 140 тыс. грн одного из двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Соответствующее постановление суда от 4 октября 2018 года обнародовано в Едином судебном реестре.