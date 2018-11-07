Суд відпустив під заставу затриманого за згвалтування неповнолітньої

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Броварський міськрайонний суд Київської області звільнив під заставу у понад 140 тис. грн одного з двох підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Відповідна ухвала суду від 4 жовтня 2018 року оприлюднена в Єдиному судовому реєстрі, передає УНН.

"Клопотання старшого слідчого Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА 1 задовольнити. Продовжити обраний стосовно підозрюваного ОСОБА 1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою… Одночасно визначити ОСОБА 1 розмір застави для забезпечення виконання обов'язків, визначених КПК України, в межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить суму 140 960 (сто сорок тисяч девятсот шістдесят гривень 00 копійок)", - йдеться в ухвалі суду.

За рішенням суду, строк дії ухвали про продовження тримання під вартою підозрюваного встановлюється у межах терміну досудового розслідування, тобто до 9 листопада 2018 року включно.

В обґрунтуванні свого рішення суд посилається на ст. 183 КПУ, яка зазначає, що у разі вчинення злочину із застосуванням насильства або погрозою його застосування, суд не зобов'язаний, а має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні.

Варто зазначити, що злочин проти неповнолітньої було скоєно 8 серпня поточного року в одній із квартир у місті Бровари під час розпивання потерпілої з двома молодими чоловіками спиртних напоїв. Тогож дня чоловіки були затримані і взяті під варту.

Нагадаємо, у Харківській області невідомий зґвалтував і задушив 15-річну дівчину.

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