Суд отпустил под залог задержанного за изнасилование несовершеннолетней
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Броварской горрайонный суд Киевской области освободил под залог в более чем 140 тыс. грн одного из двух подозреваемых в изнасиловании 16-летней девушки. Соответствующее постановление суда от 4 октября 2018 года обнародовано в Едином судебном реестре, передает УНН.
"Ходатайство старшего следователя Броварского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого ЛИЦО 1 удовлетворить. Продолжить избранному подозреваемому ЛИЦО 1 меру пресечения в виде содержания под стражей... Одновременно определить ЛИЦО 1 размер залога для обеспечения исполнения обязанностей, определенных УПК Украины, в пределах 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет сумму 140 960 (сто сорок тысяч девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек)", - говорится в постановлении суда.
По решению суда, срок действия постановления о продлении содержания под стражей подозреваемого устанавливается в пределах срока досудебного расследования, то есть до 9 ноября 2018 года включительно.
В обосновании своего решения суд ссылается на ст. 183 КПУ, которая отмечает, что в случае совершения преступления с применением насилия или угрозой его применения, суд не обязан, и имеет право не определять размер залога в уголовном производстве.
Стоит отметить, что преступление против несовершеннолетней было совершено 8 августа текущего года в одной из квартир в городе Бровары во время распития потерпевшей с двумя молодыми мужчинами спиртных напитков. В тот же день мужчины были задержаны и взяты под стражу.
Напомним, в Харьковской области неизвестный изнасиловал и задушил 15-летнюю девушку.