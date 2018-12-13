У Дніпрі зґвалтували неповнолітню
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У місті Дніпро невстановлена особа, знаходячись у парку пам’яті та примирення зґвалтував неповнолітню студентку 3-го курсу Дніпропетровського педагогічного коледжу. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Заяву про зґвалтування продала її мати.
Відкрито досудове розслідування за ч.3 ст.152 КК України.
Як повідомляв УНН, педофілу загрожує 15 років тюрми за згвалтування хлопчика.
Нагадаємо, Броварський міськрайонний суд Київської області звільнив під заставу у понад 140 тис. грн одного з двох підозрюваних у зґвалтуванні 16-річної дівчини. Відповідна ухвала суду від 4 жовтня 2018 року оприлюднена в Єдиному судовому реєстрі.