В Днепре из-под завалов после российской атаки спасли женщину - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепре из-под завалов, после ночной атаки российских войск, спасли женщину, сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве указали, что 28-го апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. "Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв", - сообщили в ГСЧС.
Цитата
"Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.
В 05:54, как указано, возгорание было локализовано, в 08:35 ликвидировано.
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.