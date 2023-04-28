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В Днепре из-под завалов после российской атаки спасли женщину - ГСЧС

В Днепре из-под завалов после российской атаки спасли женщину - ГСЧС

Киев • УНН

 • 414144 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Днепре из-под завалов, после ночной атаки российских войск, спасли женщину, сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве указали, что 28-го апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. "Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв", - сообщили в ГСЧС.

Цитата

"Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирована в больницу", - говорится в сообщении.

В 05:54, как указано, возгорание было локализовано, в 08:35 ликвидировано.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

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