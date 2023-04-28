У Дніпрі з-під завалів після російської атаки врятували жінку - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Дніпрі з-під завалів, після нічної атаки російських військ, врятували жінку, повідомили у ДСНС України, передає УНН.
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У відомстві вказали, що 28-го квітня стався ракетний обстріл міста Дніпро. "Одна за ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м. кв", - повідомили у ДСНС.
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"Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження. Працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована до лікарні", - ідеться у повідомленні.
О 05:54, як вказано, займання було локалізовано, о 08:35 ліквідовано.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.