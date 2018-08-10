В Днепре ночью произошел пожар на заводе

"10 августа в 2:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который возник в городе Днепр, в Новокодакском районе, на улице Коксохимическая, на территории, принадлежащей частному акционерному обществу "Днепровский металлургический завод", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что возгорание возникло на третьем и четвертом этаже пятиэтажного производственного сооружения: горели силовой кабель и резиновая отборцовка.

"Огнем уничтожено 30 пог.м силового кабеля на 3-м и 4-м этаже и резиновая отборцовка 14 валковый грохот (гризли) на 5-м этаже 10 кв.м локализован пожар в 3:30 и полностью ликвидирован в 3:54. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. и 30 пог.м силового кабеля", - отметили спасатели.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

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Напомним, в Киеве в здание бывшего химического завода съехалось несколько пожарных авто ликвидировать пожар. Впоследствии столичные спасатели после проведения разведки сообщили, что загорелось не здание бывшего химического завода, а мусор за ним.