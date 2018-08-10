У Дніпрі вночі сталася пожежа на заводі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У ніч на п'ятницю на території заводу у Дніпрі сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"10 серпня о 2:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в місті Дніпро, у Новокодацькому районі, на вулиці Коксохімічна, на території що належить приватному акціонерному товариству "Дніпровський металургійний завод", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що займання виникло на третьому та четвертому поверсі п'ятиповерхової виробничої споруди: горіли силовий кабель та резинова отборцовка.
"Вогнем знищено 30 пог.м силового кабелю на 3-му та 4-му поверсі та резинова отборцовка 14 валковий грохот (грізлі) на 5-му поверсі 10 кв.м Локалізовано пожежу о 3:30 та повністю ліквідовано о 3:54. Загальна площа пожежі склала 10 кв.м., та 30 пог.м силового кабелю", - зазначили рятувальники.
Загиблих і постраждалих внаслідок події немає.
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Нагадаємо, у Києві до будівлі колишнього хімічного заводу з'їхалось кілька пожежних авто ліквідовувати пожежу. Згодом столичні рятувальники після проведення розвідки повідомили, що загорілася не будівля колишнього хімічного заводу, а сміття за ним.