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У Дніпрі вночі сталася пожежа на заводі

Київ • УНН

 • 12572 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. У ніч на п'ятницю на території заводу у Дніпрі сталася пожежа. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

У Дніпрі вночі сталася пожежа на заводі

"10 серпня о 2:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в місті Дніпро, у Новокодацькому районі, на вулиці Коксохімічна, на території що належить приватному акціонерному товариству "Дніпровський металургійний завод", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що займання виникло на третьому та четвертому поверсі п'ятиповерхової виробничої споруди: горіли силовий кабель та резинова отборцовка.

"Вогнем знищено 30 пог.м силового кабелю на 3-му та 4-му поверсі та резинова отборцовка 14 валковий грохот (грізлі) на 5-му поверсі 10 кв.м Локалізовано пожежу о 3:30 та повністю ліквідовано о 3:54. Загальна площа пожежі склала 10 кв.м., та 30 пог.м силового кабелю", - зазначили рятувальники.

Загиблих і постраждалих внаслідок події немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На хімкомбінаті в Росії стався вибух: є постраждалі 

Нагадаємо, у Києві до будівлі колишнього хімічного заводу з'їхалось кілька пожежних авто ліквідовувати пожежу. Згодом столичні рятувальники після проведення розвідки повідомили, що загорілася не будівля колишнього хімічного заводу, а сміття за ним. 

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