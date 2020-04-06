В Днепре разоблачили ботоферму, через которую распространяли фейки о COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность ботофермы, через которую злоумышленники распространяли фейки о COVID-19 и призвали к свержению конституционного строя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что руководили их деятельностью из Российской Федерации, оборудование организаторы развернули в одном из бизнес-центров Днепра.
Сотрудники спецслужбы установили, что ботоферма создавала и управляла учетными записями в соцсетях, которые якобы принадлежали гражданам Украины, хотя на самом деле использовали фейковые персональные данные. Мощность “фермы” — более 5000 ботов. Соответствующее телекоммуникационное оборудование и специализированное программное обеспечение организаторы приобрели через запрещенные в Украине российские небанковские платежные системы. Они использовали также SIM-карты украинских операторов связи и proxy-серверы отечественного сегмента интернет.
“Анализ контента, который распространяла ботоферма, обнаружил публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Кроме того боты распространяли ложную информацию о ситуации в Украине, возникшей из-за пандемии COVID-19”, — говорится в сообщении.
Следователями СБУ начато уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области проведены обыски и изъято оборудование, которое использовали злоумышленники. Продолжается следствие.
Напомним, служба безопасности Украины в Киеве разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из страны-агрессора распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19.