У Дніпрі викрили ботоферму, через яку поширювали фейки про COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність ботоферми, через яку зловмисники поширювали фейки про COVID-19 і закликали до повалення конституційного ладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що керували їхньою діяльністю з Російської Федерації, обладнання організатори розгорнули в одному з бізнес-центрів Дніпра.
Співробітники спецслужби встановили, що ботоферма створювала та керувала обліковими записами в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча, насправді, використовували фейкові персональні дані. Потужність “ферми” — понад 5 тисяч ботів. Відповідне телекомунікаційне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення організатори придбали через заборонені в Україні російські небанківські платіжні системи. Вони використовували також SIM-картки українських операторів зв’язку та proxy-сервери вітчизняного сегменту інтернет.
“Аналіз контенту, який поширювала ботоферма, виявив публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Крім того боти поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в Україні, яка виникла через пандемію COVID-19”, — сказано у повідомленні.
Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області проведено обшуки та вилучено обладнання, яке використовували зловмисники. Триває слідство.
Нагадаємо, служба безпеки України в Києві викрила та припинила діяльність групи інтернет-агітаторів, які за гроші з країни-агресора поширювали в українському сегменті Facebook фейковий контент про COVID-19.