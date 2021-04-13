В Днепре в социальном центре обнаружили мертвой месячную девочку: открыто два производства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре в одном из социальных центров обнаружили мертвой месячную девочку. Полиция открыла два уголовных производства. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.
Так, в пресс-службе подтвердили, что в Днепре около 5:00 в одном из социальных центров обнаружили мертвой месячную девочку.
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“Открыто два уголовных производства по ст. 115 (умышленное убийство — ред.) УК с дополнительной квалификацией — естественная смерть и ст.166 УК — злостное невыполнение родителями своих обязанностей”, — сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что когда нашли тело ребенка мать была рядом.
Дополнение
В Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти младенца. По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода хранила ее тело в сарае.
В Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму.