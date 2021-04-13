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В Днепре в социальном центре обнаружили мертвой месячную девочку: открыто два производства

Киев  •  УНН

 • 20366 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Днепре в одном из социальных центров обнаружили мертвой месячную девочку. Полиция открыла два уголовных производства. Об этом журналисту УНН рассказали в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

Так, в пресс-службе подтвердили, что в Днепре около 5:00 в одном из социальных центров обнаружили мертвой месячную девочку.

Цитата

“Открыто два уголовных производства по ст. 115 (умышленное убийство — ред.) УК с дополнительной квалификацией — естественная смерть и ст.166 УК — злостное невыполнение родителями своих обязанностей”, — сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что когда нашли тело ребенка мать была рядом.

Дополнение

В Харьковской области правоохранители расследуют обстоятельства смерти младенца. По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода хранила ее тело в сарае.

В Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму.

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