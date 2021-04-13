У Дніпрі в соціальному центрі виявили мертвою місячну дівчинку: відкрито два провадження

Так, в пресслужбі підтвердили, що у Дніпрі близько 5:00 в одному з соціальних центрів виявили мертвою місячну дівчинку.

Цитата

“Відкрито два кримінальних провадження за ст. 115 (умисне вбивство — ред.) ККУ із додатковою кваліфікацією — природна смерть та ст.166 ККУ — злісне невиконання батьками своїх обов’язків”, — сказали в пресслужбі.

Також в пресслужбі повідомили, що коли знайшли тіло дитини мати була поруч.

Доповнення

На Харківщині правоохоронці розслідують обставини смерті немовля. За попередніми даними, жителька селища Коротич народила мертву дитину та майже пів року зберігала її тіло в сараї.



У Харківській області жінка народила немовля у покинутому туалеті на залізничному вокзалі та викинула у яму.