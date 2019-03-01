В Днепре тело убитого двое суток пролежало в доме
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Тело, убитого в собственном доме мужа, обнаружили только через двое суток после убийства. Происшествие произошло в Днепре. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Мужчину 1969 года обнаружили в собственном доме в одном из районов Днепра. У убитого колото-резаное ранение в живот. Следы взлома и проникновения в дом отсутствуют. Предварительно установлено, что из дома ничего не пропало.
Следственным отделом Амур-Нижнеднепровского Отделения полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).
Как сообщал УНН, на школьной спортивной площадке в Херсоне нашли труп женщины.
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Напомним, в лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, который пропал месяц назад.