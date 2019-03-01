В Днепре тело убитого двое суток пролежало в доме

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23433 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45515 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120616 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123267 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124614 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122575 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154945 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141286 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Днепре тело убитого двое суток пролежало в доме

В Днепре тело убитого двое суток пролежало в доме

Киев  •  УНН

 • 17107 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Тело, убитого в собственном доме мужа, обнаружили только через двое суток после убийства. Происшествие произошло в Днепре. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Мужчину 1969 года обнаружили в собственном доме в одном из районов Днепра. У убитого колото-резаное ранение в живот. Следы взлома и проникновения в дом отсутствуют. Предварительно установлено, что из дома ничего не пропало.

Следственным отделом Амур-Нижнеднепровского Отделения полиции начато досудебное расследование по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Как сообщал УНН, на школьной спортивной площадке в Херсоне нашли труп женщины.

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Напомним, в лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, который пропал месяц назад.

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