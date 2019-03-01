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У Дніпрі тіло вбитого дві доби пролежало у будинку

У Дніпрі тіло вбитого дві доби пролежало у будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Тіло, вбитого у власному будинку чоловіка, виявили тільки через дві доби після вбивства. Подія сталася у Дніпрі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Чоловіка 1969 року народження виявили у власному будинку в одному з районів Дніпра. У вбитого колото-різане поранення в живіт. Сліди злому та проникнення до будинку відсутні. Попередньо встановлено, що з будинку нічого не зникло.

Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського Відділення поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНН, на шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік в Україні виявлено понад тисячу невпізнаних трупів

Нагадаємо, в лісі в Запорізькій області виявлено труп чоловіка, який зник місяць тому.

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