У Дніпрі тіло вбитого дві доби пролежало у будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Тіло, вбитого у власному будинку чоловіка, виявили тільки через дві доби після вбивства. Подія сталася у Дніпрі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловіка 1969 року народження виявили у власному будинку в одному з районів Дніпра. У вбитого колото-різане поранення в живіт. Сліди злому та проникнення до будинку відсутні. Попередньо встановлено, що з будинку нічого не зникло.
Слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського Відділення поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).
Як повідомляв УНН, на шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки.
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Нагадаємо, в лісі в Запорізькій області виявлено труп чоловіка, який зник місяць тому.