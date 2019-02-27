У Херсоні на спортмайданчику школи знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На шкільному спортивному майданчику в Херсоні знайшли труп жінки. Про це УНН повідомили в поліції.
Тіло 20-річної місцевої жительки знайшли рано вранці на спортивному майданчику біля школи. У покійної переламані лицьові кістки і множинні садни.
УНН також вдалося дізнатися, що загибла проходила обвинуваченою у справі про крадіжку і нанесення легких тілесних ушкоджень.
Поліція почала досудове розслідування по ст. 115 КК України (умисне вбивство). Обставини і коло підозрюваних встановлюються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За рік в Україні виявлено понад тисячу невпізнаних трупів
Нагадаємо, в лісі в Запорізькій області виявлено труп чоловіка, який зник місяць тому.