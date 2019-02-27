В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 23933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 45901 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120680 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123320 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124639 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122580 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154972 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141288 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп

В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. На школьной спортивной площадке в Херсоне нашли труп женщины. Об этом УНН сообщили в полиции.

Тело 20-летней местной жительницы нашли рано утром на спортивной площадке у школы. У покойной переломаны лицевые кости и множественные ссадины.

УНН также удалось узнать, что погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесение легких телесных повреждений.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 КК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства и круг подозреваемых устанавливаются.

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Напомним, в лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, пропавшего месяц назад.

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