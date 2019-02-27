В Херсоне на спортплощадке школы нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На школьной спортивной площадке в Херсоне нашли труп женщины. Об этом УНН сообщили в полиции.
Тело 20-летней местной жительницы нашли рано утром на спортивной площадке у школы. У покойной переломаны лицевые кости и множественные ссадины.
УНН также удалось узнать, что погибшая проходила обвиняемой по делу о краже и нанесение легких телесных повреждений.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 КК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства и круг подозреваемых устанавливаются.
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Напомним, в лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, пропавшего месяц назад.