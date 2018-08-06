В Днепре пошутили над мужчиной, дав ему гранату без чеки

"Саша - патрульный УПП в городе Днепре... Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин. Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф1 и сняли чеку. Граната оказалась небоевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали. Пока ждали взрывотехников, руки очень устали и пришлось обмотать их скотчем", - сообщил патрульный.

Напомним, посреди улицы на столичном Подоле нашли гранату, из-за чего перекрыли ряд улиц.