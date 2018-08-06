У Дніпрі пожартували над чоловіком, давши йому гранату без чеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Над чоловіком у Дніпрі пожартували знайомі, давши йому у руки гранату Ф1 і знявши чеку. Один з патрульних допоміг чоловіку дочекатися приїзду вибухотехніків, затиснувши своїми руками гранату. Про це повідомив інспектор патрульної поліції в області Андрій Грицюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Саша - патрульний УПП у місті Дніпрі... Він затиснув своїми руками гранату без чеки, яку тримав в руках один добродій. Це так його друзі вирішили пожартувати над ним і вручили йому в руки гранату Ф1 і зняли чеку. Граната виявилась небойовою, тобто без тротилу. Але на той момент Саша і той добродій цього не знали. Поки чекали вибухотехників, руки дуже стомились і довелось обмотати їх скотчем", - повідомив патрульний.
Нагадаємо, посеред вулиці на столичному Подолі знайшли гранату, через що перекрили низку вулиць.