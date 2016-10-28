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15 марта, 19:03 • 116626 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171208 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140961 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133218 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114341 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106364 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102095 просмотра

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В Днепре планируют снести все нелегальные газовые заправки

В Днепре планируют снести все нелегальные газовые заправки

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. На сессии горсовета в Днепре депутаты решили запретить деятельность незаконных газовых заправок и снести все такие объекты, которые, в частности, не имеют договоров аренды и не введены в эксплуатацию законно. Об этом говорится в проекте решения сессии горсовета, передает УНН.

Этим документом снос незаконных АЗС предусмотрен до 1 января 2017 года.

Местные депутаты также отметили, что снос нелегальный АЗС предусмотрен с целью защиты населения от техногенных последствий.

Напомним, по данным президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, участники "теневого" сегмента топливного рынка зарабатывают по 8-10 грн на литре каждого проданного литра сжиженного газа.

Также напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес. реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

Украинские Национальные Новости

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