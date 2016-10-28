В Днепре планируют снести все нелегальные газовые заправки

Этим документом снос незаконных АЗС предусмотрен до 1 января 2017 года.

Местные депутаты также отметили, что снос нелегальный АЗС предусмотрен с целью защиты населения от техногенных последствий.

Напомним, по данным президента Ассоциации объединения операторов рынка нефтепродуктов в Украине Леонида Косянчука, участники "теневого" сегмента топливного рынка зарабатывают по 8-10 грн на литре каждого проданного литра сжиженного газа.

Также напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес. реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.