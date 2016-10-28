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У Дніпрі планують знести всі нелегальні газові заправки

У Дніпрі планують знести всі нелегальні газові заправки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На сесії міськради в Дніпрі депутати вирішили заборонити діяльність незаконних газових заправок та знести всі такі об’єкти, які, зокрема, не мають договорів оренди та не введені в експлуатацію у законний спосіб. Про це йдеться в проекті рішення сесії міськради, передає УНН.

Цим документом знесення незаконних АЗС передбачено до 1 січня 2017 року.

Місцеві депутати також наголосили на тому, що знесення нелегальний АГЗП передбачено з метою захисту населення від техногенних наслідків.

Нагадаємо, за даними президента Асоціації об’єднання операторів ринку нафтопродуктів в Україні Леоніда Косянчука, учасники “тіньового” сегменту паливного ринку заробляють по 8-10 грн на літрі кожного проданого літру скрапленого газу.

Також нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.

При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.

“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.

Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне - позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, - наголосив гендиректор компанії WOG.

Українські Національні Новини

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