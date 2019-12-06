В Днепре на территории больницы под бетонной плитой обнаружили труп мужчины

На территории Днепровской горбольницы №6 в помещении инженерного сооружения обнаружено тело мужчины возрастом около 50 лет. Для того, чтобы извлечь тело покойного, полиции пришлось привлекать спецтехнику, с помощью которой была поднята железобетонная плита, под которой был "похоронен" человек.

На теле покойного обнаружено ножевое ранение груди. По предварительной информации, смерть наступила за сутки до того, как правоохранители обнаружили тело. Погибший, вероятно, бездомный.

Проводятся экспертизы, устанавливается личность убитого и лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, в Запорожье на территории дачного кооператива обнаружили труп неизвестного.