У Дніпрі на території лікарні під бетонною плитою виявили труп чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Дніпрі в інженерній споруді на території лікарні виявили труп чоловіка. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На території Дніпровської міськлікарні №6 у приміщенні інженерної споруди виявлено тіло чоловіка віком близько 50 років. Для того, аби витягти тіло покійного, поліції довелося залучати спецтехніку, за допомогою якої була піднята залізобетонна плита, під якою був "похований" чоловік.
На тілі покійного виявлено ножове поранення грудей. За попередньою інформацією, смерть настала за добу до того, як правоохоронці виявили тіло. Загиблий, ймовірно, безхатько.
Наразі проводяться експертизи, встановлюється особа вбитого та особи, причетні до скоєння злочину.
Нагадаємо, у Запоріжжі на території дачного кооперативу виявили труп невідомого.