В Днепре на агрегатном заводе произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепре на агрегатном заводе произошел пожар, пострадавших нет. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
“Сегодня, в 15:14 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что на ОАО „Днепровский агрегатный завод“, который находится на улице Щепкина, что-то горит”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 17:51 пожар площадью около 400 кв. м был локализован.
“Погибших и травмированных нет”, — добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в Киеве среди ночи горело студенческое общежитие, 120 человек эвакуировали.