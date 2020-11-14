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У Дніпрі на агрегатному заводі сталася пожежа

У Дніпрі на агрегатному заводі сталася пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Дніпрі на агрегатному заводі сталася пожежа, постраждалих немає. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

“Сьогодні, о 15:14 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на ПАТ „Дніпровський агрегатний завод“, який знаходиться на вулиці Щепкіна, щось горить”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 17:51 пожежу площею близько 400 кв. м локалізовано.

“Загиблих та травмованих немає”, — додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у Києві посеред ночі горів студентський гуртожиток, 120 людей евакуйовували.

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