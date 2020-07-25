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В Днепре с заброшенного коллектора спасли четырех щенков

В Днепре с заброшенного коллектора спасли четырех щенков

Киев  •  УНН

 • 16996 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Днепре спасатели достали из заброшенного коммуникационного коллектора четверо щенков, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"... в Службу спасения поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на улице Шахтинский Индустриального района города Днепр, четверо щенков находятся в заброшенном коммуникационном коллекторе и нуждаются в помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, прибыв на место происшествия спасатели установили, что, четвероногие находится на глубине ориентировочно 1,5 метра. Сложность заключалась в том, что коммуникационный коллектор был полностью закрыт железобетонной плитой.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента сдвинули плиту, и спрыгнув к щенкам, достали их. Четвероногих было передано в руки ответственной местной жительницы.

Напомним, в Днепре горела ветклиника, из огня выносили кошек и щенков.

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