В Днепре с заброшенного коллектора спасли четырех щенков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Днепре спасатели достали из заброшенного коммуникационного коллектора четверо щенков, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"... в Службу спасения поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что на улице Шахтинский Индустриального района города Днепр, четверо щенков находятся в заброшенном коммуникационном коллекторе и нуждаются в помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, прибыв на место происшествия спасатели установили, что, четвероногие находится на глубине ориентировочно 1,5 метра. Сложность заключалась в том, что коммуникационный коллектор был полностью закрыт железобетонной плитой.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента сдвинули плиту, и спрыгнув к щенкам, достали их. Четвероногих было передано в руки ответственной местной жительницы.
Напомним, в Днепре горела ветклиника, из огня выносили кошек и щенков.