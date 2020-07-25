У Дніпрі із покинутого колектора врятували чотирьох цуценят
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У Дніпрі рятувальники дістали із покинутого комунікаційного колектора четверо цуценят, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
“... до Служби порятунку надійшло повідомлення від небайдужої громадянки про те, що на вулиці Шахтинській Індустріального району міста Дніпро, четверо цуценят знаходяться в покинутому комунікаційному колекторі та потребують допомоги”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у пресслужбі, прибувши на місце події рятувальники встановили що, чотирилапі знаходиться на глибині орієнтовно 1,5 метри. Складність полягала в тому, що комунікаційний колектор був майже повністю закритий залізобетонною плитою.
Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту посунули плиту, та зістрибнувши до цуценят, дістали їх. Чотирилапих було передано до рук відповідальної місцевої жительки.
Нагадаємо, у Дніпрі горіла ветклініка, з вогню виносили котів та цуценят.