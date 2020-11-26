В Днепре госпитализировали младенца с травмой головы, открыто дело

По информации пресс-службы, в полицию Покровская поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу в Днепре санавиацией доставлен полуторамесячный мальчик с травмой головы.

"Состояние ребенка тяжелое, родители находятся с ним. Семья на учете в социальных службах не состоит. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечение" УК", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.

Напомним, в Донецкой области 9-летний мальчик получил ранения из пневматического ружья.