В Днепре госпитализировали младенца с травмой головы, открыто дело
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Донецкой области полицейские расследуют обстоятельства травмирования полуторамесячного ребенка, которого доставили в больницу с травмой головы. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
По информации пресс-службы, в полицию Покровская поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу в Днепре санавиацией доставлен полуторамесячный мальчик с травмой головы.
"Состояние ребенка тяжелое, родители находятся с ним. Семья на учете в социальных службах не состоит. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечение" УК", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования ребенка.
Напомним, в Донецкой области 9-летний мальчик получил ранения из пневматического ружья.