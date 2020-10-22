На Донеччині 9-річний хлопчик отримав поранення з рушниці

“У селищі Калинівка 9-річний хлопчик отримав поранення з пневматичної рушниці. Встановлено, що постріл стався, коли школяр та його друг гралися з рушницями, які взяли у батьків. Постраждала дитина перебуває в лікарні. Попередньо подію кваліфіковано як необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження”, - розповіли в поліції

Наразі поліція встановлює обставини травмування дитини.

“Ввечері, 20 жовтня, до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні м. Маріуполя про надання медичної допомоги 9-річному мешканцю селищі Калинівка з непроникливим пораненням у груди. Слідчо-оперативна група терміново прибула на місце події та встановила, що дитина постраждала внаслідок необережного поводження з пневматичною рушницею. Виявилося, що хлопчик разом з його 12-річним другом вирішили полювати на фазанів, дістали у батьків рушниці й на вулиці почали з ними жартувати. У цей час молодший хлопець відчув біль. Матір із сином звернулися за допомогою до маріупольської лікарні. Дитині зроблено операцію, стан хлопчика стабільний”, - резюмували правоохоронці.

Додамо, що відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження_. Поліцейські встановлюють повні обставини події.

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