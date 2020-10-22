Телеведуча Альона Лоран розповіла про спробу викрадення своєї дочки

ukru
18:42 • 7579 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 24116 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 60177 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 104823 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 112282 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113925 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 146136 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124475 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124270 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123655 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 76256 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 88021 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 103278 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 102039 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77343 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 58646 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 77343 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 65329 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 146136 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113608 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 43447 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52665 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106231 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124672 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124164 перегляди
Актуальне
Телеведуча Альона Лоран розповіла про спробу викрадення своєї дочки

Телеведуча Альона Лоран розповіла про спробу викрадення своєї дочки

Київ • УНН

 • 42846 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Блогер і ведуча одного з українських телеканалів Альона Лоран розповіла, що викрасти її шестирічну дочку планував сусід, з яким ніколи не було конфліктів. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200 тисяч доларів. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала", - написала Лоран.

За її словами, зловмисники вже "закриті".

"Якби не правоохоронці і не інсценування викрадення - все могло бути сумно. Під ретельним керівництвом проводилася спецоперація. Ми шалено вдячні всім хлопцям за те, що наша дочка у безпеці і весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, була у готелі дивлячись мультики, нічого не підозрюючи. Хочу зробити акцент, що у світлі погроз на адресу моєї родини групою людей - це тільки початок. Викрадачами Габі виявився сусід через стіну, з яким ніколи не було конфліктів. Але... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу. Він, його дружина і співучасник заарештовані без права внесення застави", - розповіла Лоран.

Нагадаємо, у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера і ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення було затримано.

Переглянути цей допис в Instagram

Спасибо за Ваше беспокойство ! Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$ Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения - все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то что наша дочь в безопасности и все это время пока я вела переговоры с похитителем , была в гостинице смотря мультики, ничего не подозревая . Хочу сделать акцент что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей это только начало. Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но ... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внощения залога. Благодарю все высшие силы и ребят в виде помощи за то, что наша дочь жива, здорова и невредима . А претенденты на «чужое» наказаны.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92