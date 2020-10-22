Телеведуча Альона Лоран розповіла про спробу викрадення своєї дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Блогер і ведуча одного з українських телеканалів Альона Лоран розповіла, що викрасти її шестирічну дочку планував сусід, з яким ніколи не було конфліктів. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200 тисяч доларів. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала", - написала Лоран.
За її словами, зловмисники вже "закриті".
"Якби не правоохоронці і не інсценування викрадення - все могло бути сумно. Під ретельним керівництвом проводилася спецоперація. Ми шалено вдячні всім хлопцям за те, що наша дочка у безпеці і весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, була у готелі дивлячись мультики, нічого не підозрюючи. Хочу зробити акцент, що у світлі погроз на адресу моєї родини групою людей - це тільки початок. Викрадачами Габі виявився сусід через стіну, з яким ніколи не було конфліктів. Але... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу. Він, його дружина і співучасник заарештовані без права внесення застави", - розповіла Лоран.
Нагадаємо, у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера і ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення було затримано.
Спасибо за Ваше беспокойство ! Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$ Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения - все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то что наша дочь в безопасности и все это время пока я вела переговоры с похитителем , была в гостинице смотря мультики, ничего не подозревая . Хочу сделать акцент что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей это только начало. Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но ... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внощения залога. Благодарю все высшие силы и ребят в виде помощи за то, что наша дочь жива, здорова и невредима . А претенденты на «чужое» наказаны.