Телеведуча Альона Лоран розповіла про спробу викрадення своєї дочки

"Так, Габі хотіли викрасти. Сума викупу склала 200 тисяч доларів. Не вийшло, тому що нас свідомо попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Замах планувався з 4 серпня. Було стеження. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала", - написала Лоран.

За її словами, зловмисники вже "закриті".

"Якби не правоохоронці і не інсценування викрадення - все могло бути сумно. Під ретельним керівництвом проводилася спецоперація. Ми шалено вдячні всім хлопцям за те, що наша дочка у безпеці і весь цей час поки я вела переговори з викрадачем, була у готелі дивлячись мультики, нічого не підозрюючи. Хочу зробити акцент, що у світлі погроз на адресу моєї родини групою людей - це тільки початок. Викрадачами Габі виявився сусід через стіну, з яким ніколи не було конфліктів. Але... який прослуховував розмови наші на задньому дворику щодо бізнесу. Він, його дружина і співучасник заарештовані без права внесення застави", - розповіла Лоран.

Нагадаємо, у Київській області учасники організованої групи викрали шестирічну дочку блогера і ведучої одного з українських телеканалів з метою подальшого отримання матеріальної вигоди у розмірі 200 тис. доларів. Під час передачі 150 тис. доларів, осіб, причетних до викрадення було затримано.