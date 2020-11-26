У Дніпрі госпіталізували немовля із травмою голови, відкрито справу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На Донеччині поліцейські розслідують обставини травмування півторамісячної дитини, яку доставили до лікарні з травмою голови. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
За інформацією пресслужби, до поліції Покровська надійшло повідомлення про те, що до обласної дитячої лікарні у Дніпрі санавіацією доставлений півторамісячний хлопчик з травмою голови.
"Стан дитини важкий, батьки знаходяться з нею. Сім’я на обліку у соціальних службах не перебуває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 „Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування“ ККУ”, — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини травмування дитини.
Нагадаємо, на Донеччині 9-річний хлопчик отримав поранення з пневматичної рушниці.