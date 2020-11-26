У Дніпрі госпіталізували немовля із травмою голови, відкрито справу

За інформацією пресслужби, до поліції Покровська надійшло повідомлення про те, що до обласної дитячої лікарні у Дніпрі санавіацією доставлений півторамісячний хлопчик з травмою голови.

"Стан дитини важкий, батьки знаходяться з нею. Сім’я на обліку у соціальних службах не перебуває. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 „Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування“ ККУ”, — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини травмування дитини.

Нагадаємо, на Донеччині 9-річний хлопчик отримав поранення з пневматичної рушниці.