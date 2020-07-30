В Днепре горел завод
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В городе Днепр произошел пожар в складском помещении завода на общей площади 250 кв.м. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"30 июля в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории общества с ограниченной ответственностью, на проспекте Слобожанском в городе Днепр", - говорится в сообщении.
Установлено, что пожар возник на 1-м этаже 4-х этажного складского здания. Горела асфальтная крошка, отходы рубероида в складском помещении на первом этаже.
"Общая площадь пожара составила 250 кв. метров. В 15:15 пожар был локализован, а в 15-25 ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в Луганской области в Сватовском районе произошел пожар поля, сгорело 40 га площади пшеницы.