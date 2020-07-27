На Луганщині пожежа випалила 40 га пшениці

"26 липня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Ковалівка Сватівського району на полі ПП агрофірма "Стельмахівська" (загальна площа 103 га) виникла пожежа пшениці на корені. О 16 год. 10 хв. пожежу ліквідовано. Вогнем знищено пшеницю на площі 40 га та врятовано пшеницю на площі 63 га. До гасіння залучалося 19 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, минулого тижня під Києвом пожежа випалила 10 га пшениці.