В Луганской области пожар выпалил 40 га пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Луганской области в Сватовском районе произошел пожар поля, сгорело 40 га площади пшеницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
"26 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Ковалевка Сватовского района на поле ООО агрофирма "Стельмаховская" (общая площадь 103 га) возник пожар пшеницы на корню. В 16 ч. 10 мин. пожар ликвидирован. Огнем уничтожено пшеницу на площади 40 га и спасена пшеница на площади 63 га. К тушению привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, на прошлой неделе под Киевом пожар выпалил 10 га пшеницы.