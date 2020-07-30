У Дніпрі горів завод

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КИЇВ. 30 липня. УНН. У місті Дніпро сталася пожежа у складському приміщенні заводу на загальній площі 250 кв.м. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"30 липня о 14:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на території товариства з обмеженою відповідальністю, що на проспекті Слобожанському в місті Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що пожежа виникла на 1-му поверсі 4-х поверхової складської будівлі. Горіла асфальтна крихта, відходи руберойду у складському приміщенні на першому поверсі.

"Загальна площа пожежі склала 250 кв. метри . О 15:15 пожежу було локалізовано, а о 15-25 ліквідовано. На щастя, ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, на Луганщині у Сватівському районі сталася пожежа поля, згоріло 40 га площі пшениці.

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