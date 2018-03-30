В Днепре горела школа

"Пожар произошел утром 30 марта в СШ № 20, расположенной на улице Высоковольтной города Днепр. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении до прихода детей на учебу. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут установлены причины пожара и все обстоятельства происшествия.

Напомним, во время пожара в детском саду в Донецкой области женщина выпрыгнула из окна.