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В Днепре горела школа

В Днепре горела школа

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня утром в Днепре в подвальном помещении одной из школ произошел пожар, который уже ликвидирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

"Пожар произошел утром 30 марта в СШ № 20, расположенной на улице Высоковольтной города Днепр. Предварительно, возгорание произошло в подвальном помещении до прихода детей на учебу. Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции", - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут установлены причины пожара и все обстоятельства происшествия.

Напомним, во время пожара в детском саду в Донецкой области женщина выпрыгнула из окна.

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