У Дніпрі горіла школа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні вранці у Дніпрі у підвальному приміщенні однієї зі шкіл сталася пожежа, яку вже ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП у Дніпропетровській області.
"Пожежа сталася вранці 30 березня в СШ № 20, розташованій на вулиці Високовольтній міста Дніпро. Попередньо, загоряння сталося у підвальному приміщенні до приходу дітей на навчання. Постраждалих немає. На місці працює слідчо-оперативна група Соборного відділення поліції", - йдеться у повідомленні.
Наразі поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України, в рамках якого будуть встановлені причини пожежі та всі обставини події.
Нагадаємо, під час пожежі у дитсадку на Донеччині жінка вистрибнула з вікна.