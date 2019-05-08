В Днепре мужчина в лифте ограбил пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В понедельник, 6 мая, в Днепре мужчина ограбил в лифте 68-летнюю женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что инцидент произошел 6 мая примерно в 12:00 на улице Фабрично-Заводской в Днепре.
"Как установили правоохранители, женщина зашла в лифт своего дома, за ней вошел мужчина. Под угрозой применения силы он отобрал у потерпевшей сумку с кошельком и телефоном, после чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая - 68-летняя местная жительница, сразу рассказала все дочери, которая вызвала полицию", - говорится в сообщении.
В результате 7 мая полиция задержала 37 -летнего мужчину, который оказался местным жителем. Подозреваемого доставили в Чечеловское отделение полиции.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж). Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное преступление мужчине грозит лишения свободы на срок от 4-х до 6 лет", - отметили в полиции.
Напомним, в Киевской области в городе Ягодин 22-летний мужчина проник в дом женщины-инвалида, которая прикована к постели и украл у нее золотые серьги.