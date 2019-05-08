У Дніпрі чоловік у ліфті пограбував пенсіонерку

Зазначається, що інцидент стався 6 травня приблизно о 12:00 на вулиці Фабрично-Заводській в Дніпрі.

"Як встановили правоохоронці, жінка зайшла в ліфт свого будинку, за нею увійшов чоловік. Під погрозою застосування сили він відібрав у потерпілої сумку з гаманцем та телефоном, після чого втік у невідомому напрямку. Потерпіла - 68-річна місцева жителька, одразу розповіла все дочці, яка викликала поліцію", - йдеться в повідомленні.

В результаті 7 травня поліція затримала 37 –річного чоловіка, який виявився місцевим жителем. Підозрюваного доставили до Чечелівського відділення поліції.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєний злочин чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 4-х до 6 років", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, на Київщині у місті Ягодин 22-річний чоловік проник до будинку жінки-інваліда, яка прикута до ліжка та вкрав у неї золоті сережки.