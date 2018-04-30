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В Днепре из-за ДТП погибла женщина-пешеход и пассажирка авто

Киев • УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Днепр иномарка съехала с проезжей части дороги, сбив при этом дорожное ограждение, и уже на пешеходной зоне совершила наезд на пешехода. В результате ДТП погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГоСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

В Днепре из-за ДТП погибла женщина-пешеход и пассажирка авто

Как сообщили в пресс-службе, 30 апреля в 00:01 в службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло по улице Набережной Заводской Новокодацького района города Днепр. По прибытию спасателей к месту происшествия стали известны подробности ДТП.

"Установлено, что водитель легкового автомобиля Аlfa Romeo 1981 года, вероятно, не справившись с управлением, на скорости съехал с проезжей части дороги, сбив при этом дорожное ограждение, и уже на пешеходной зоне совершил наезд на прохожую женщину. Пострадавшая скончалась в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля, которую от удара выбросило из транспортного средства. Пострадавшего водителя автомобиля с ушибом головы медиками направлено в Городскую клиническую больницу №16", - рассказали в пресс-службе.

Подразделением ГоСЧС, чтобы предупредить возгорание автомобиля, с помощью лома был открыт капот и выключено питания от аккумулятора. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в Ивано-Франковской области пожарная машина спешила на вызов и попала в ДТП.

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