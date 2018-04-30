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У Дніпрі через ДТП загинула жінка-пішохід та пасажирка авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В місті Дніпро іномарка з’їхала з проїжджої частини дороги, збивши при цьому дорожню огорожу, та вже на пішохідній зоні здійснила наїзд на пішохода. В результаті ДТП загинуло двоє жінок. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.

У Дніпрі через ДТП загинула жінка-пішохід та пасажирка авто

Як повідомили в прес-службі, 30 квітня о 00:01 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення про ДТП, що сталося по вулиці Набережній Заводській Новокодацького району міста Дніпро. По прибуттю рятувальників до місця події стали відомі подробиці ДТП.

"Встановлено, що водій легкового автомобілю Аlfa Romeo 1981 року народження, ймовірно не впоравшись з керуванням, на швидкості з’їхав з проїжджої частини дороги, збивши при цьому дорожню огорожу, та вже на пішохідній зоні здійснив наїзд на перехожу жінку. Постраждала померла в кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні. Внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобілю, яку від удару викинуло з транспортного засобу. Постраждалого водія автомобілю із забиттям голови медиками направлено до Міської клінічної лікарні № 16", - розповіли в прес-службі.

Підрозділом ДСНС, аби попередити займання автомобілю, за допомогою лому було відкрито капот та вимкнене живлення від акумулятору. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області пожежна машина поспішала на виклик і потрапила в ДТП.

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