В Днепре возле моста Патона обнаружили тело женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
"В Днепре, недалеко от моста Патона было обнаружено тело неизвестной женщины", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.
На месте работают следователи.
Добавим, 17 февраля столичные спасатели начали поисковые работы девушки, прыгнувшей с моста Патона.
Уже 19 февраля столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.
Как сообщал УНН, 22 февраля спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки. Причиной этому стало понижение температуры окружающей среды. В ГСЧС тогда отметили, что с возвращением плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории Днепра.