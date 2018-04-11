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В Днепре возле моста Патона обнаружили тело женщины

В Днепре возле моста Патона обнаружили тело женщины

Киев  •  УНН

 • 33114 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В реке Днепр возле столичного моста Патона найдено тело неизвестной женщины. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

"В Днепре, недалеко от моста Патона было обнаружено тело неизвестной женщины", - сообщили в пресс-службе столичной полиции.

На месте работают следователи.

Добавим, 17 февраля столичные спасатели начали поисковые работы девушки, прыгнувшей с моста Патона.

Уже 19 февраля столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней студентки из Туркменистана, которая прыгнула с моста Патона в Киеве.

Как сообщал УНН, 22 февраля спасатели приостановили проведение поисковых работ тела девушки. Причиной этому стало понижение температуры окружающей среды. В ГСЧС тогда отметили, что с возвращением плюсовой температуры планируется проведение поисковых работ на поверхности акватории Днепра.

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