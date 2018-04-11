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У Дніпрі біля мосту Патона виявили тіло жінки

У Дніпрі біля мосту Патона виявили тіло жінки

Київ • УНН

 • 33114 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У річці Дніпро біля столичного моста Патона знайдено тіло невідомої жінки. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП у місті Києві.

"У Дніпрі, неподалік від мосту Патона було виявлено тіло невідомої жінки", - повідомили в прес-службі столичної поліції.

На місці працюють слідчі.

Додамо, 17 лютого столичні рятувальники розпочали пошуки дівчини, яка стрибнула з моста Патона.

Вже 19 лютого столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.

Як повідомляв УНН, 22 лютого рятувальники призупинили проведення пошукових робіт тіла дівчини. Причиною цьому стало пониження температури навколишнього середовища. У ДСНС тоді зазначили, що з поверненням плюсової температури планується проведення пошукових робіт на поверхні акваторії Дніпра.

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