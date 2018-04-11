У Дніпрі біля мосту Патона виявили тіло жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У річці Дніпро біля столичного моста Патона знайдено тіло невідомої жінки. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП у місті Києві.
"У Дніпрі, неподалік від мосту Патона було виявлено тіло невідомої жінки", - повідомили в прес-службі столичної поліції.
На місці працюють слідчі.
Додамо, 17 лютого столичні рятувальники розпочали пошуки дівчини, яка стрибнула з моста Патона.
Вже 19 лютого столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства 19-річної студентки з Туркменістану, яка стрибнула з мосту Патона у Києві.
Як повідомляв УНН, 22 лютого рятувальники призупинили проведення пошукових робіт тіла дівчини. Причиною цьому стало пониження температури навколишнього середовища. У ДСНС тоді зазначили, що з поверненням плюсової температури планується проведення пошукових робіт на поверхні акваторії Дніпра.