В Днепре 13-летняя девочка соврала родителям, что ее похитили

Так, в воскресенье, 14 октября, около 15:00 в полицию обратился встревоженный мужчина и сообщил, что его 13-летнюю дочь удерживают в квартире. Он указал, что связь с ней постоянно прерывается и просил помощи полиции.

"Патрульные прибыли к заявителю. Тот сообщил – только дочь сообщила, что она на Монастырском острове. Полицейские прибыли туда вместе с ним. Они обследовали территорию, но девушку не нашли. Впоследствии она позвонила и сообщила, что едет с друзьями в центр города. Патрульные с отцом нашли ее там", – отметили в полиции.

Выяснилось, что девушка солгала о том, что ее насильно удерживают неизвестные. Мол, родители не позволяют ей гулять с друзьями, и поэтому она так поступила.

"Несовершеннолетнюю вместе с отцом инспекторы доставили в Шевченковский отделение полиции и передали представителю ювенальнальной превенции для выяснения всех обстоятельств происшествия", – добавили в полиции.

Напомним, в Киеве возле школы исчезла 9-летняя девочка. Впоследствии оказалось, что ребенок все время находилась у своего отца.