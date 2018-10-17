У Дніпрі 13-річна дівчинка збрехала батькам, що її викрали

Так, у неділю, 14 жовтня, близько 15:00 до поліції звернувся стривожений чоловік і повідомив, що його 13-річну доньку утримують у квартирі. Він вказав, що зв'язок з нею постійно уривається і просив допомоги поліції.

"Патрульні прибули до заявника. Той повідомив – щойно донька повідомила, що вона на Монастирському острові. Поліцейські прибули туди разом з ним. Вони обстежили територію, але дівчини не знайшли. Згодом вона зателефонувала і повідомила, що їде з друзями до центру міста. Патрульні з батьком знайшли її там", – зазначили у поліції.

З'ясувалося, що дівчина збрехала про те, що її насильно утримують невідомі. Мовляв, батьки не дозволяють їй гуляти з друзями, і тому вона так вчинила.

"Неповнолітню разом із батьком інспектори доставили до Шевченківського відділку поліції та передали представнику ювенальнальної превенції для з'ясування усіх обставин події", – додали в поліції.

Нагадаємо, у Києві поблизу школи зникла 9-річна дівчинка. Згодом виявилося, що дитина весь час перебувала у власного батька.