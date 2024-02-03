У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  144007 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  229581 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  243270 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  211889 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  211078 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  192273 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  158279 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  160555 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  174211 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170791 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение

В день финала национального отбора на "Евровидение" в приложении "Дія" возникли проблемы со входом в систему. Вероятно, из-за большого наплыва желающих проголосовать.

Культура •   •  18463 просмотра
У "Дії" возникли трудности в работе: пользователи не могут зайти в приложение

Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны заявил, что новый законопроект о мобилизации содержит удобные механизмы в дополнение к санкциям, чтобы лучше обеспечить определенность и стратегическое преимущество для Вооруженных сил Украины.

Война •   •  23273 просмотра
Не только санкции, но и удобные механизмы: в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий

Мэр Мелитополя заявил, что российские оккупанты готовятся реализовать план советских времен под названием "Запорожская целина" по перевозке жителей из россии, беларуси и Казахстана для заселения оккупированных районов Запорожской области с целью изменения этнического состава населения и подавления украинского сопротивления.

Война •   •  22244 просмотра
россияне готовят программу "Запорожская целина" для заселения оккупированных украинских территорий

Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Оккупанты организовали производство беспилотников и ремонт бронетехники на Бердянском заводе. Вместе с тем, партизаны отмечают, что производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.

Война •   •  22386 просмотра
Оккупанты наладили производство дронов на одном из заводов Бердянска - партизаны

Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений

По данным Генерального штаба, противник совершил 54 авиаудара и 33 раза применил реактивные системы залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  21640 просмотра
Ситуация на фронте: в Генштабе заявили, что за сутки произошло 45 боевых столкновений

Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Покровске Донецкой области, выбиты двери и окна гаража.

Война •   •  21557 просмотра
Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы

россия сформировала новое специальное штурмовое подразделение под названием "шторм гладиатор", состоящее из сотен заключенных, завербованных для участия в войне против Украины.

Война •   •  25078 просмотра
В рф формируют подразделение "шторм гладиатор": элитных смертников тренируют бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы

Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен

Из-за перегрузки электросетей некоторые районы Кривого Рога и 5 населенных пунктов остались без света. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Заживить дома и предприятия.

Общество •   •  25581 просмотра
Из-за перегрузки сетей Кривой Рог снова частично обесточен

После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил Президенту Зеленскому о восстановительных работах и защите энергетических объектов после того, как российские удары вызвали отключение электроэнергии в Кривом Роге.

Война •   •  23432 просмотра
После ударов рф и отключений в Кривом Роге: Шмыгаль доложил Зеленскому о защите объектов энергетики

Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024

Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024. Певица уже имеет двух сыновей - Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

УНН Lite •   •  22415 просмотра
Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024