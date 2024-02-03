У "Дії" возникли трудности в работе - пользователи не могут зайти в приложение, передает УНН.

Отметим, что сегодня в Украине проходит финал нацотбора на "Евровидение".

Джамала объявила о третьей беременности в день финала Национального отбора на Евровидение 2024

Отдать голос за конкурсанта можно в "Дії". Вероятно, трудности в работе приложения возникли именно из-за большого количества желающих проголосовать.

Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора