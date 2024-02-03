У "Дії" виникли труднощі в роботі: користувачі не можуть зайти в додаток
Київ • УНН
У день фіналу національного відбору на "Євробачення" у додатку "Дія" виникли проблеми зі входом у систему. Ймовірно, через великий наплив бажаючих проголосувати.
У "Дії" виникли труднощі в роботі - користувачі не можуть зайти в додаток, передає УНН.
Відзначимо, що сьогодні в Україні відбувається фінал нацвідбору на "Євробачення".
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Віддати голос за конкурсанта можна у "Дії". Ймовірно, труднощі в роботі додатку виникли саме через велику кількість бажаючих проголосувати.
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