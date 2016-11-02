В детском питании находят даже антибиотики - М.Несмиянов

"Ситуация с детским питанием следующая: мы проверяем магазины и находим и просроченную продукцию и детское питание в том числе. Если говорить вообще о его качестве и безопасности для детей, по нашей инсайдерской информации, бывает и так, что находят и антибиотики в составе детского питания.

К сожалению, в нашей стране никто не гарантирует ни качества, ни безопасности продуктов питания", - рассказал он.

По словам эксперта из-за моратория на проверку бизнеса, многие предприниматели пошли по пути ухудшения качества своей продукции, которая в последствии стала более опасной для нашего здоровья.

"Сейчас тенденция такая же. К сожалению, мы часто видим, когда на упаковке написан один состав, а внутри он совсем другой", - добавил он.

При этом, М.Несмиянов отметил, что Госпродпотребслужба в Украине не контролирует качества пищевых продуктов.

"На самом деле они ничего не контролируют. Сегодняшняя Госпродпотребслужба особое внимание уделила санитарии и ветеринарии, потому что там есть деньги. А то, что касается прав потребителей - никого не интересует.

На сегодня ситуация просто "хелповая": нет никаких штрафов, никто ничего не слышит, о том, как наказывают предпринимателей, которые не соблюдают правил производства продукции. Все делается по-тихому. Нашими проверками мы доказать ничего не можем, потому что государство выходит на проверки и вообще не видит никаких нарушений", - пояснил он.

Напомним, как сообщал УНН, Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания. Для этого в ВРУ внесен проект Закона Украины "О детском питании".

Документом предусмотрена отмена сырьевых зон, то есть спец регионов или отдельных хозяйств, которые соответствуют условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания.

Также напомним, по словам эксперта Ю.Золотаренко, Украина не готова к отмене "сырьевых зон", где выращивают продукцию для детского питания.

При этом, по словам врача-педиатра А.Пенькова, в нашей стране сегодня отсутствует система контроля качества детского питания.