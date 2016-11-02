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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У дитячому харчуванні знаходять навіть антибіотики - М.Несміянов

У дитячому харчуванні знаходять навіть антибіотики - М.Несміянов

Київ • УНН

 • 16162 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Держпродспоживслужба на сьогодні нічого не контролює в питаннях якості харчових продуктів в цілому, та у сфері дитячого харчування, зокрема. На жаль, та гарантій безпеки продуктів у нашій країні немає. Про це у коментар УНН розповів виконавчий директор “Союзу споживачів України” Максим Несміянов.

“Ситуація з дитячим харчуванням наступна: ми перевіряємо магазини і знаходимо і прострочену продукцію і дитяче харчування в тому числі. Якщо говорити взагалі про його якість і безпеку для дітей, за нашою інсайдерською інформацією, буває так, що знаходять і антибіотики у складі дитячого харчування.

На жаль, у нашій країні ніхто не гарантує ані якості, ані безпеки продуктів харчування”, — розповів він.

За словами експерта через мораторій на перевірку бізнесу, багато підприємців пішли шляхом погіршення якості своєї продукції, яка у наслідку стала більш небезпечною для нашого здоров’я.

“Зараз тенденція така ж. На жаль, ми часто бачимо, коли на упаковці написаний один склад, а всередині він зовсім інший”, — додав він.

При цьому, М.Несміянов наголосив на тому, що Держпродспоживслужба в Україні не контролює якості харчових продуктів.

“Насправді вони нічого не контролюють. Сьогоднішня Держпродспоживслужба особливу увагу приділила санітарії і ветеринарії, бо там є гроші. А те, що стосується прав споживачів — нікого не цікавить.

На сьогодні ситуація просто "хелпова“: немає ніяких штрафів, ніхто нічого не чує, про те, як карають підприємців, які не дотримуються правил виробництва продукції. Все робиться по-тихому. Нашими перевірками ми довести нічого не можемо, тому що держава виходить на перевірки і взагалі не бачить ніяких порушень”, — пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Кабмін хоче спростити бізнес-діяльність у сфері виробництва дитячого харчування. Для цього у ВРУ внесено проект ЗУ “Про дитяче харчування”.

Документом передбачене скасування сировинних зон, тобто спец регіонів або окремих господарств, що відповідають умовам виробництва продукції рослинництва і тваринництва, придатної для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Також нагадаємо, за словами експерта Ю.Золотаренко, Україна не готова до скасування “сировинних зон”, де вирощують продукцію для дитячого харчування

При цьому, за словами лікаря-педіатра А. Пенькова, в нашій країні сьогодні відсутня система контролю якості дитячого харчування

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